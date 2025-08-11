Названы опасные признаки арбуза

Среди опасных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что арбуз может принести скорее вред, чем удовольствие: трещины, вмятины, пятна на коре, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская, передает Day.Az .

"Опасные признаки - трещины, вмятины или пятна на кожуре арбуза. Через такие повреждения внутрь плода могут проникнуть бактерии. Также стоит насторожиться, если мякоть имеет странный вид: желтые или белые прожилки, неравномерный цвет, водянистая консистенция", - сказала Демьяновская.

Она добавила, что это может быть признаком избытка нитратов или начавшегося гниения.

"Не следует покупать арбузы у дорог - они могут впитывать выхлопные газы и накапливать тяжелые металлы. Кроме того, рекомендуется избегать уже разрезанных плодов - даже под пленкой в них быстро размножаются микробы", - посоветовала врач.