Почему не всем пожилым можно есть арбузы и дыни?

Арбузы и дыни - источники витаминов и жидкости, однако для некоторых пожилых людей они могут представлять серьезную опасность, если ими злоупотреблять или при определенных заболеваниях. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Основная опасность - высокая нагрузка на почки и выраженный мочегонный эффект. Арбузы и дыни следует ограничить людям с хронической болезнью почек (ХБП) III стадии, чтобы избежать отеков и повышения давления. При сниженной функции почек нарушается выведение калия, что может привести к аритмии, - предупредила она.

Пациентам с хронической сердечной недостаточностью назначают диуретики, которые помогают выводить лишнюю воду из организма. Употребление вместе с дыней и арбузом лишней жидкости кратно увеличивает нагрузку на сердце, что усугубляет здоровье человека. Сочетание с мочегонными препаратами увеличивает риск обезвоживания и потери электролитов - калия и натрия.

Кроме того, диабетикам также стоит сократить употребление летних ягод. Это связано с тем, что у плодов высокий гликемический индекс, и они быстрее повышают уровень сахара в крови.

Онуфрийчук посоветовала придерживаться простых правил, чтобы обезопасить себя:

Не есть арбуз и дыню натощак, чтобы не спровоцировать резкий скачок сахара;

Есть плоды только в качестве десерта после сбалансированного приема пищи;

Съедать порцию до 16:00, чтобы избежать ночных походов в уборную и легче усвоить углеводы;

За один прием съедать не более 200-300 граммов плодов.

Кроме того, эксперт посоветовала диабетикам измерять уровень сахара в крови до и после употребления арбуза и дыни. Если уровень будет очень высоким, то продукт лучше полностью исключить из рациона.

- Если после употребления арбуза появились слабость, головокружение или отеки - срочно обратитесь к врачу. Летние фрукты должны приносить удовольствие, а не проблемы со здоровьем. Для пожилых с умеренно выраженными заболеваниями допустимы небольшие порции арбуза (100-150 граммов) в первой половине дня после консультации с лечащим врачом, - заключила эксперт.