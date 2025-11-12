Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

Эндокринолог Рикардо Баррозу заявил, что пропуск завтрака не приводит к проблемам со здоровьем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, настоящее влияние первого приема пищи на самочувствие он раскрыл в беседе с изданием Metropoles.

"Инсулинорезистентность и набор веса возникают не из-за того, что вы пропускаете завтрак рано утром", - пояснил Баррозу. По его словам, гораздо важнее то, какую еду человек употребляет первой после пропуска первого приема пищи. "Если она сбалансирована и содержит полезные продукты, нет ничего плохого в том, чтобы отложить завтрак", - отметил врач.

Эндокринолог Густаво Франклин подчеркнул, что многие люди используют отсутствие голода по утрам как оправдание для того, чтобы позже компенсировать его фастфудом, сладостями или чрезмерным потреблением углеводов. Эти продукты являются вредными, причем они негативно сказываются на здоровье, если присутствуют на столе не только на завтрак, но и в любой другой прием пищи, предупредил доктор.