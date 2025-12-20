Назван доступный продукт для снижения риска деменции

Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции, заявил гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. Его слова приводит Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сетхи назвал орехи источником целого комплекса полезных для мозга веществ: антиоксидантов, минералов, жирных кислот и клетчатки. Он уточнил, что эти компоненты уменьшают воспаление, помогают поддерживать нормальное артериальное давление и уровень холестерина. Все это в комплексе защищает мозг от преждевременного старения.

"У тех, кто ежедневно съедает 30 грамм несоленых орехов, риск деменции любого происхождения снижается на 17 процентов по сравнению с теми, кто не ест орехи каждый день", - заявил врач. При этом он подчеркнул, что этот простой продукт не является волшебным средством для профилактики когнитивных нарушений. Эффект будет только при сбалансированном рационе, состоящем в основном из полезных продуктов.