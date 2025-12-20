Вся польза зерна: почему нужно включить в рацион ржаной хлеб

"Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, чем полезен ржаной хлеб и в каком количестве его можно есть, передает Day.Az.

Польза

По ее словам, изделия из пшеничной муки высшего сорта содержат мало полезных веществ. Такую муку делают из сердцевины зерна, а основные микро- и макроэлементы и полезные вещества находятся под оболочкой. В процессе переработки она удаляется.

- Ржаную муку делают из цельного зерна, но важно внимательно изучать состав хлеба. Иногда на первом месте может быть пшеничная мука высшего сорта, поэтому такой хлеб не будет нести пользы организму. Этот продукт не является ржаным хлебом, он только похож на него внешне, - сказала она.

Специалист отметила, что в настоящем ржаном хлебе сохраняется вся польза зерна. В его составе есть отруби, которые не усваиваются нашим организмом, но забирают на себя излишки холестерина и сахара.

- Также отруби являются кормом для полезных бактерий, которые живут в кишечнике. Это помогает им "душить" наши условно патогенные бактерии в кишечнике и следить за их численностью. Полезный микробиом вырабатывает метаболиты, которые положительно влияют на здоровье организма. Они напрямую участвуют в метаболических процессах, предотвращают образование лишнего веса и повышение сахара, поддерживают нервную систему. Поэтому ржаной хлеб оказывает большое количество полезных эффектов на наш организм, - сообщила Соломатина.

Помимо этого, как рассказала диетолог, ржаной хлеб хорошо насыщает организм, потому что не повышает резко уровень глюкозы в крови.

- Клетчатка в составе ржаного хлеба является дозатором и дает энергию порционно. У него более низкий гликемический индекс по сравнению с пшеничным хлебом, поэтому он отлично подходит для питания людей с сахарным диабетом. Этот продукт богат и витаминами группы B, и минералами, такими как цинк, железо, магний, - говорит она.

Специалист добавила, что ржаной хлеб оказывает положительное влияние на сосудистую и иммунную системы, повышает ресурсы организма.

Норма потребления

По ее мнению, норма потребления ржаного хлеба составляет не более трех кусков в день.

- Можно съесть на завтрак в виде бутерброда ржаной хлеб с жирной рыбой и еще два куска в обед с супом. Этого будет вполне достаточно. Если у человека есть лишний вес, то нужно ограничиться одним куском в день, а при высоких физических нагрузках - увеличить норму потребления до пяти кусочков, - сказала Соломатина.

Диетолог предупредила, что клетчатка, которая содержится в ржаном хлебе, может вызвать брожение в желудке и даже боли, поэтому нужно вводить этот продукт в рацион постепенно и следить за реакцией организма.