В Финляндии испечен самый большой в мире торт «Рунеберг»

В финском городе Турку испечен самый большой в мире торт "Рунеберг".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, высота торта составляет 57 сантиметров, а вес - 33,5 килограмма. Его можно разрезать примерно на 350 кусочков. На выпечку ушло три дня, передает Day.Az.

В среду пекарь Теро Кемппайнен и шеф-повар Робин Хоппе завершили приготовление торта. Обоим потребовалась твердая рука, чтобы поднять шляпку, которая должна была украсить торт.

"Завершающие штрихи всегда самые волнующие, но вчетвером все прошло хорошо", - говорит Кемппайнен.

Предыдущий рекорд был установлен два года назад. Тогда высота торта "Рунеберг" составляла 46 сантиметров.

День Рунеберга отмечается 5 февраля в честь национального поэта Иоганна Людвига Рунеберга, и в рамках празднований особое внимание уделяется торту "Рунеберг". Создательницей этого лакомства считается супруга поэта Фредрика Рунеберг. Рецепт из ее кулинарной книги можно найти на сайте города Порвоо.