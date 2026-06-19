Раскрыты подводные камни строгого веганства

Само по себе растительное питание не противопоказано, но строгое веганство без продуманного рациона быстро бьет по организму, предупредила терапевт-гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик. Подводные камни подобной системы питания она раскрыла "Ленте.ру", передает Day.Az.

Главной проблемой строгого веганства врач назвала дефицит витамина В12, который содержится почти исключительно в продуктах животного происхождения. В растительной пище его в значимых количествах нет, а та форма, что встречается в спирулине и грибах, практически не усваивается. По словам доктора, дефицит этого витамина проявляется анемией, утомляемостью, онемением рук и ног, ухудшением памяти, депрессивными состояниями.

Также веганство может спровоцировать сильный дефицит железа. "Железо в растительной пище присутствует в виде негемового соединения. Этот тип усваивается в два-три раза хуже, чем железо из мяса. У строгих веганов реальная потребность повышена примерно в 1,8 раза. Дефицит железа проявляется бледностью, ломкостью ногтей, выпадением волос, одышкой, постоянной усталостью. Особенно уязвимы женщины репродуктивного возраста с обильными менструациями и беременные", - предупредила Чистик.

Доктор добавила, что питание исключительно растительной пищей приводит к недостаточности кальция и витамина D, что уменьшает плотность костной ткани. Из-за этого повышается риск переломов и остеопороза. Кроме того, отсутствие рыбы и морепродуктов в рационе грозит дефицитом омега-3 и йода.