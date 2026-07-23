https://news.day.az/gurmaniya/1848465.html Назван неожиданный продукт для борьбы с воспалением Кожура апельсина может оказаться источником веществ с выраженным противовоспалительным действием. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние водного экстракта апельсиновой кожуры и содержащегося в ней флавоноида гесперидина. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Назван неожиданный продукт для борьбы с воспалением

Гурмания, 23 июля 2026 09:21 (UTC +04:00) 1 113
Назван неожиданный продукт для борьбы с воспалением

Кожура апельсина может оказаться источником веществ с выраженным противовоспалительным действием. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние водного экстракта апельсиновой кожуры и содержащегося в ней флавоноида гесперидина. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые провели серию экспериментов на клетках человека, лабораторных животных и компьютерных моделях. В исследованиях оценивалось влияние экстракта на нейтрофилы - клетки иммунной системы, которые играют важную роль в развитии воспаления. Оказалось, что экстракт и гесперидин значительно снижали выработку активных форм кислорода и подавляли активацию этих клеток.

В экспериментах на крысах оба вещества уменьшали выраженность воспаления и отека. Их действие оказалось сопоставимым с эффектом аспирина. Дополнительный компьютерный анализ показал, что гесперидин способен взаимодействовать сразу с несколькими молекулярными мишенями, связанными с воспалительными процессами.

По словам авторов работы, противовоспалительный эффект объясняется сочетанием нескольких механизмов действия, включая подавление ферментов и сигнальных путей, участвующих в развитии хронического воспаления.

Исследователи считают, что апельсиновая кожура и содержащийся в ней гесперидин могут стать основой для создания функциональных продуктов питания и пищевых добавок, направленных на снижение воспалительных процессов в организме.

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