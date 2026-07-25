https://news.day.az/gurmaniya/1850168.html Назван лучший продукт для профилактики сердечного приступа Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что если скорректировать рацион, то можно снизить риск сердечного приступа. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, лучший продукт для профилактики он назвал в разговоре с изданием Deia. По словам Рохаса, уменьшить риск инфаркта помогает оливковое масло первого холодного отжима.

Назван лучший продукт для профилактики сердечного приступа

Гурмания, 25 июля 2026 16:52 (UTC +04:00) 1 253
Назван лучший продукт для профилактики сердечного приступа

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что если скорректировать рацион, то можно снизить риск сердечного приступа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, лучший продукт для профилактики он назвал в разговоре с изданием Deia.

По словам Рохаса, уменьшить риск инфаркта помогает оливковое масло первого холодного отжима. Этот продукт снижает уровень воспаления и окислительного стресса в организме, а также улучшает функцию эндотелия - слоя клеток, выстилающего сосуды. В результате образование опасных холестериновых бляшек существенно затрудняется, пояснил кардиолог.

Доктор добавил, что оливковое масло также снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и других сердечно-сосудистых патологий.

Рохас отметил, что суточная норма оливкового масла совсем небольшая. Кардиолог заверил, что достаточно съедать всего около половины ложки. Он уточнил, что масло лучше есть без термической обработки, например, в качестве заправки для салатов.

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