Названы снижающие риск распространенного вида рака продукты

Онколог Абнер Хакоме Баррозо заявил, что если внести определенные изменения в рацион, то можно снизить риск развития одного распространенного вида рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал изданию Terra.

Ультрапереработанную еду Баррозо назвал самой опасной, поскольку она повышает риск развития сразу нескольких видов рака, в том числе колоректального. Для профилактики этого заболевания необходимо, чтобы центральное место в рационе занимали цельные и минимально обработанные продукты, подчеркнул он.

Доктор посоветовал добавить в ежедневное меню фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Особенно рацион должен быть богат клетчаткой. Она помогает кишечнику лучше функционировать и снижает уровень воспаления. "Стоит также обратить внимание на общий режим дня. Плохой сон, длительное сидение и чрезмерное употребление алкоголя часто идут рука об руку с неправильным питанием", - добавил специалист.