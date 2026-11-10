Привычная ягода оказалась помощником в борьбе с депрессией

Ежедневное употребление черники может способствовать уменьшению симптомов депрессии у пожилых людей и влиять на работу кишечной микрофлоры. К такому выводу пришли американские ученые, чье исследование опубликовано в The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте участвовали 18 малоподвижных людей старше 65 лет с легкими симптомами депрессии. В течение трех месяцев часть из них ежедневно получала 48 граммов порошка черники, что примерно соответствует двум чашкам свежих ягод, а остальные - плацебо.

У участников из группы черники симптомы депрессии снижались сильнее и более последовательно. Однако разница с группой плацебо не достигла статистической значимости, поэтому говорить о доказанном антидепрессивном эффекте пока рано.

При этом черника повлияла на активность некоторых генов кишечных бактерий. В частности, изменения затронули процессы, связанные с ГАМК - веществом, которое участвует в работе нервной системы и регуляции настроения.

Ученые предполагают, что эффект может быть связан с клетчаткой и антоцианами черники, способными воздействовать на кишечную микрофлору. Из-за небольшой выборки результаты требуют подтверждения в более крупных исследованиях.