Из опасного борщевика создан натуральный консервант для продуктов

Сок борщевика оставляет на коже болезненные ожоги, но у этого растения есть и полезные свойства. Исследователи Технологического университета Ношервани и Университета Шахида Бехешти в Иране упаковали эфирное масло борщевика персидского в наноконтейнеры, которые защищают его от испарения и света и высвобождают масло по мере изменения температуры и влажности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Эфирные масла неустойчивы при хранении: летучие ароматные молекулы быстро испаряются, разрушаются на свету и почти не растворяются в воде. Решением стал бета-циклодекстрин - вещество, получаемое из крахмала и уже применяемое в пищевой промышленности. Его молекула похожа на усеченный конус: снаружи она притягивает воду, а внутренняя полость улавливает нерастворимые соединения, включая компоненты эфирного масла. Внутри полости они не улетучиваются и не разрушаются.

Авторы проверили три соотношения масла и циклодекстрина и остановились на пропорции 15 к 85 - такие частицы размером 397-593 нанометра оказались стабильнее остальных и не слипались между собой. При хранении на свету и в темноте в течение 30 дней капсулированное масло теряло антиоксидантную активность медленнее, чем свободное.

Масло высвобождается дозированно: скорость этого процесса зависит от температуры и влажности. За 15 дней при 4 °C из капсул вышло лишь 9,4% масла, а при 40 °C и влажности 75% - уже 28,1%. Такая зависимость пригодится в "умной" упаковке: когда продукт начинает портиться и влажность растёт, консервант высвобождается активнее.

"Улучшенная стабильность, сохраненная биоактивность и управляемое высвобождение подчеркивают потенциал этих комплексов для "чистой" консервации продуктов и активной упаковки", - заключили авторы исследования.

Борщевик персидский, или гольпар, - ароматный многолетник из гор Ирана, Турции и Ирака. Его семена - популярная на Ближнем Востоке специя. Это близкий родственник борщевика Сосновского, распространившегося по полям и дачным участкам Центральной России: оба вида накапливают фуранокумарины - вещества из сока, из-за которых кожа при контакте с растением и солнцем покрывается волдырями. В эфирном масле гольпара эти же соединения приносят пользу: вместе с фенольными кислотами они обеспечивают растению антибактериальные и антиоксидантные свойства.

Разработка пока не дошла до прилавков: эксперименты проведены в лабораторных условиях. Исследовали планируют масштабировать производство и встроить капсулы в упаковочные материалы.