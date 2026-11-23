На Новый год мы привыкли ставить на стол шампанское, вино или другие напитки, а вот домашние коктейли пока не снискали такой же популярности.

С другой стороны, коктейльный формат куда удобнее. Иногда за одним столом собираются любители крепких напитков, поклонники чего полегче и те, кто совсем не пьет алкоголь. Не придется для каждого готовить отдельный коктейль - есть хитрость, которая выручает профессиональных барменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, миксолог Тиффани Баррьер рассказала изданию Food & Wine, что всегда начинает приготовление коктейлей с безалкогольной основы.

Сначала смешивают "базовый" напиток из соков, чая, сиропов, фруктов и пряностей, добиваясь нужного баланса сладости, кислинки и горечи. То, что получилось, разливают по бокалам. Одним гостям основу дополняют алкоголем, другим - газированной водой и льдом.

Для новогоднего стола миксолог рекомендует:

цитрусовую основу с имбирем и мятой;

ягодный сироп с крепким черным чаем;

яблочный сок с корицей и гвоздикой.

Если выполнять функции бармена весь праздничный вечер не хочется, приготовьте две-три основы заранее и при подаче поставьте рядом бутылки с алкоголем. Каждый сможет сам выбрать напиток по вкусу.

Не забывайте, что употребление алкоголя вредит здоровью. Безалкогольные коктейли могут быть еще более интересными и разнообразными по вкусу.