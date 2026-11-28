Рецепт французских тостов: главный секрет от шефа
Когда речь заходит о французских тостах, кажется, удивить уже нечем.
Но я была ошеломлена, когда узнала секрет известного французского шефа Жака Пепена, который полностью изменил мое отношение к этому завтраку! Теперь этот трюк стал моим любимым для приготовления идеальных тостов - делюсь им с вами.
Главный секрет от французского шефа
Мы привыкли смешивать яйца и молоко, а затем окунать в эту смесь хлеб. Однако Жак Пепен делает иначе. Он не только обмакивает хлеб - вместо классического способа он сначала кладет хлеб в сковороду, а потом заливает его заранее подготовленной смесью яиц и молока сверху уже в процессе жарки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, благодаря такому оригинальному подходу ломтики пропитываются более равномерно и нежно, оставаясь снаружи румяными и ярко-золотистыми, а внутри - мягкими и воздушными.
Почему этот способ лучше
Обычный метод иногда приводит к тому, что тост становится слишком мокрым в середине или наоборот - суховатым. Секрет Пепена помогает избежать этой типичной проблемы:
- Верх и низ хлеба поджариваются до аппетитной корочки.
- Внутри ломтик насыщенно пропитывается, сохраняя нежную структуру.
- Нет риска развалившегося или "резинового" тоста.
Как я готовлю французские тосты теперь
Я действую пошагово:
- Взбиваю яйца с молоком, добавляю немного сахара и соли - по вкусу.
- В сковороде с разогретым сливочным маслом жарю ломтики хлеба с одной стороны до легкой румяности.
- Заливаю каждый кусочек сверху яично-молочной смесью.
- Переворачиваю и даю другой стороне также дойти до готовности.
Получается невероятно вкусно и сочно, никакой лишней влаги и ломти идеально держат форму.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре