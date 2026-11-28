Когда речь заходит о французских тостах, кажется, удивить уже нечем.

Но я была ошеломлена, когда узнала секрет известного французского шефа Жака Пепена, который полностью изменил мое отношение к этому завтраку! Теперь этот трюк стал моим любимым для приготовления идеальных тостов - делюсь им с вами.

Главный секрет от французского шефа

Мы привыкли смешивать яйца и молоко, а затем окунать в эту смесь хлеб. Однако Жак Пепен делает иначе. Он не только обмакивает хлеб - вместо классического способа он сначала кладет хлеб в сковороду, а потом заливает его заранее подготовленной смесью яиц и молока сверху уже в процессе жарки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, благодаря такому оригинальному подходу ломтики пропитываются более равномерно и нежно, оставаясь снаружи румяными и ярко-золотистыми, а внутри - мягкими и воздушными.

Почему этот способ лучше

Обычный метод иногда приводит к тому, что тост становится слишком мокрым в середине или наоборот - суховатым. Секрет Пепена помогает избежать этой типичной проблемы:

Верх и низ хлеба поджариваются до аппетитной корочки.

Внутри ломтик насыщенно пропитывается, сохраняя нежную структуру.

Нет риска развалившегося или "резинового" тоста.

Как я готовлю французские тосты теперь

Я действую пошагово:

Взбиваю яйца с молоком, добавляю немного сахара и соли - по вкусу.

В сковороде с разогретым сливочным маслом жарю ломтики хлеба с одной стороны до легкой румяности.

Заливаю каждый кусочек сверху яично-молочной смесью.

Переворачиваю и даю другой стороне также дойти до готовности.

Получается невероятно вкусно и сочно, никакой лишней влаги и ломти идеально держат форму.