Американская корпорация Apple обновила модельный ряд своих ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в новостном разделе сайта компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отныне все портативные компьютеры линейки Apple с пометкой Pro будут оснащены многофункциональной сенсорной панелью Touch Bar даже в начальной комплектации. При этом минимальная диагональ экрана, который теперь будет поддерживать технологию точной передачи цвета True Tone, в данных устройствах будет увеличена с 12 до 13 дюймов. В корпорации также подчеркнули, что новые MacBook Pro будут поставляться с "вдвое более мощными процессорами".

Более простые по функционалу MacBook Air также получат поддержку технологии True Tone. В компании также анонсировали выпуск новой версии операционной системы macOS, которая получит название Catalina и станет доступна для скачивания уже этой осенью. В ней среди прочего появится новая функция Sidecar, которая позволит использовать планшетный компьютер iPad в качестве второго монитора для компьютеров Apple.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $926 млрд.

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