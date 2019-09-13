Корпорация Microsoft не намерена предоставлять властям каких-либо стран программное обеспечение (ПО) для распознавания лиц, если полагает, что оно будет применено для слежки. Об этом заявил президент компании Брэд Смит в интервью агентству Reuters, которое было опубликовано в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем продавать сервисы по распознаванию лиц для массовой слежки в какой-либо части мира", - сказал он. Как отмечается в материале, Смит сообщил, что компания ранее отказалась продать указанные программы властям других стран в тех случаях, когда имелись опасения, что ПО могут применить ненадлежащим образом. Он не уточнил, какие государства рассчитывали приобрести указанные средства.

Как следует из публикации, в Microsoft поддерживают ужесточение норм, касающихся распространения ПО, предназначенного для распознавания лиц. Вместе с тем, как констатировал Смит, корпорация не поддерживает полный запрет на данные технологии в США. "Трудно осуществлять инновации, если что-то нельзя применять, трудно узнавать новое, если нельзя осуществлять инновации", - отметил он.

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