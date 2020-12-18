WhatsApp представит важное обновление для компьютерной версии

В компьютерной и веб-версии популярного мессенджера WhatsApp станут доступны звонки. О нововведении сообщает Day.Az со ссылкой на портал WABetaInfo.

Разработчики программы активно тестируют функцию передачи голосовых и видеозвонков. Часть пользователей настольной версии уже получила обновленный интерфейс программы - в окне появились кнопки, отвечающие за голосовой или видеозвонок.

Поддержка звонков в веб-версии и настольном клиенте WhatsApp проходит бета-тестирование. Мессенджер еще официально не объявил дату релиза функции, которая была эксклюзивом для смартфонов. Но, как отмечают инсайдеры, опция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.