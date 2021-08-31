Google высмеяла культового дизайнера Apple

Компания Google выпустила рекламный ролик про смартфон Pixel 5a, в котором высмеяла культового дизайнера Apple, британца Джонатана Айва, проработавшего на "яблоко" свыше 26 лет. Видео опубликовано на YouTub, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы ролика про Pixel 5a описали преимущества и удобства порта для наушников, от которого отказались в смартфонах Apple. Мужской голос с британским акцентом назвал круг "идеальной геометрической фигурой, которая не имеет начала и конца".

В манере, свойственной компании из Купертино, он повторяет о том, как они "переосмыслили круг" для Pixel 5a. "Это не только круг, это еще и отверстие", - добавляет диктор, высмеивая презентации техногигантов.

В конце видео авторы признают, что это лишь стандартный порт для наушников, который будет у Pixel 5a. В комментариях многие оценили подход Google к рекламе. Пользователи похвалили компанию за чувство юмора, однако были и те, кто напомнил, что в Pixel 6, вероятно, уже не будет порта для наушников.