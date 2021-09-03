https://news.day.az/hitech/1376101.html В Bluetooth нашли уязвимости, с помощью которых можно взломать любой гаджет
В Bluetooth нашли уязвимости, с помощью которых можно взломать любой гаджет
Специалисты по информационной безопасности заявили, что в системе беспроводной передачи данных Bluetooth есть 16 уязвимостей, которые могут использоваться хакерами для взлома.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Record.
По данным издания, дело в программном обеспечении Bluetooth, которое используют все устройства, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты.
Уязвимости, известные под общим названием BrakTooth, позволяют злоумышленникам вывести из строя устройства или даже запустить в них вирус.
Представитель Bluetooth Special Interest Group сообщил изданию, что они знают об этой проблеме и работают над ее решением.
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