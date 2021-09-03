В Bluetooth нашли уязвимости, с помощью которых можно взломать любой гаджет

Специалисты по информационной безопасности заявили, что в системе беспроводной передачи данных Bluetooth есть 16 уязвимостей, которые могут использоваться хакерами для взлома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Record.

По данным издания, дело в программном обеспечении Bluetooth, которое используют все устройства, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты.

Уязвимости, известные под общим названием BrakTooth, позволяют злоумышленникам вывести из строя устройства или даже запустить в них вирус.

Представитель Bluetooth Special Interest Group сообщил изданию, что они знают об этой проблеме и работают над ее решением.