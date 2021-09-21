Apple выпустила iOS 15

Apple выпустила публичные версии ОС для смартфонов, планшетов и умных часов. Об этом сообщается на сайте компании.

Релиз iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 состоялся в один день. Чтобы обновить iPhone, iPad и Apple Watch, необходимо войти в настройки устройства и выбрать соответствующий пункт. В ходе обновления девайсы несколько раз перезапустятся.

Ранее Apple сообщила, что iOS 15 будет доступна на смартфонах, которые получили поддержку iOS 14. К ним относятся актуальные девайсы Apple и старые телефоны вроде iPhone 6s, 6s Plus и оригинального iPhone SE. Новая версия ОС получила обновленный дизайн, поддержку пространственного аудио, режим Focus для концентрации на работе, переделанную систему уведомлений.

Операционная система для планшетов отличается наличием многозадачности, виджетов и библиотеки приложений, FaceTime с функцией демонстрации экрана, обновленного браузера Safari. В watchOS 8 появилась возможность создавать циферблаты на основе портретов, приложение "Осознанность" для медитации и функция контроля качества сна.

Дата публичного релиза macOS Monterey, выход которой ожидается до конца года, не сообщается.

Актуальная до недавнего времени iOS 14 стала доступной для установки 16 сентября 2020 года. Операционная система получила поддержку виджетов, уменьшенный экран звонка, новые настройки конфиденциальности.