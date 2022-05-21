В YouTube можно будет выбирать наиболее интересные моменты видео

Google анонсировала новую функцию в своем видеохостинге YouTube. С помощью графика, отображаемого над индикатором воспроизведения видео, можно будет выбрать наиболее интересные моменты, пропустив все другие, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Эта функция была доступна только для подписчиков YouTube Premium, но сейчас Google открыла ее для всех пользователей. График показывает самые популярные части ролика, и именно его можно выбрать, пропустив все остальные. Функция доступна и в приложении, и на сайте видеохостинга.

"Если график высокий, значит эта часть видео часто воспроизводилась. Вы можете использовать график, чтобы быстро найти и просмотреть такие моменты", - рассказали разработчики.