Опубликованы первые фото новых наушников Apple

В Сети были опубликованы рендеры наушников и кейса Apple AirPod Pro 2-го поколения. Источником утечки выступает портал 52Audio, который уже не раз показывал достоверные рендеры других наушников Apple задолго до анонса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно просочившимся рендерам, новые наушники AirPods Pro не получат существенных изменений в плане дизайна в сравнении с предшественником.

Тем не менее, основные внешние изменения связаны с зарядным кейсом, на корпусе которого появится динамик, необходимый для поиска наушников. С помощью функции "Локатор" пользователи смогут отправить со смартфона на кейс звуковой сигнал, чтобы было легче найти затерявшийся аксессуар. Также на боковой стороне кейса AirPods Pro 2 появится "ушко" для вставки петли, что было популярно среди производителей мобильных телефонов в 2000-х.