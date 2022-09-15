Китайский смартфон взорвался из-за перегрева батареи

В Китае при перегреве взорвался аккумулятор смартфона Redmi Note 11T Pro, сообщает портал Xiaomiui, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Владелец гаджета при этом не пострадал.

Отмечается, что пользователь опубликовал видео поврежденного после взрыва батареи Redmi Note 11T Pro в китайском TikTok, известном как Douyin. Никакие детали произошедшего при этом не сообщаются.

Кроме того неизвестно, как на ситуацию отреагировала компания Xiaomi и представители бренда Redmi.

В России Redmi Note 11T Pro известен как Poco X4 GT - это его глобальная версия. Из ключевых особенностей смартфона выделяются субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 8100 и IPS-экран с частотой обновления 144 Гц.