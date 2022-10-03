WhatsApp навсегда перестанет работать на старых смартфонах
Depozit faizini öncədən al!

Мессенджер WhatsApp 24 октября навсегда отключат на устаревших смартфонах. Об этом сообщил портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Например, пользователи смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C уже не смогут пользоваться мобильным приложением. Для продолжения пользования сервисом придется купить новое мобильное устройство.

Также владельцам iPhone с версией операционной системы старше iOS 12 необходимо будет обновить смартфон до более современной версии.

Приложение не смогут использовать владельцы смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенных в сентябре 2012 года. Модели были сняты с производства осенью 2013 года и в сентябре 2015 года соответственно. Если пользователь желает продолжать пользоваться сервисом, ему придется приобрести новое, более современное устройство.