WhatsApp навсегда перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp 24 октября навсегда отключат на устаревших смартфонах. Об этом сообщил портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Например, пользователи смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C уже не смогут пользоваться мобильным приложением. Для продолжения пользования сервисом придется купить новое мобильное устройство.

Также владельцам iPhone с версией операционной системы старше iOS 12 необходимо будет обновить смартфон до более современной версии.

Приложение не смогут использовать владельцы смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенных в сентябре 2012 года. Модели были сняты с производства осенью 2013 года и в сентябре 2015 года соответственно. Если пользователь желает продолжать пользоваться сервисом, ему придется приобрести новое, более современное устройство.