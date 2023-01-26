НАСА и Пентагон объявили о создании ядерного космического двигателя

НАСА и Пентагон к 2027 году создадут и запустят в космос ядерный тепловой двигатель. Об этом заявил администратор НАСА, бывший астронавт Билл Нельсон во время конференции в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд, передает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, для постройки двигателя НАСА будет сотрудничать с исследовательским агентством Пентагона DARPA.

По данным издания, бюджет совместной программы НАСА и DARPA в 2023 году составляет $110 млн и, как ожидается, увеличится на сотни миллионов долларов до 2027 года.

В 2021 году DARPA начало финансирование General Atomics, Lockheed Martin и космической компании Джеффа Безоса Blue Origin для изучения конструкций ядерных реакторов и космических кораблей.

Ожидается, что к марту 2023 года агентство выберет компанию, которая построит ядерный космический корабль для демонстрации в 2027 году.

Издание отмечает, что космическое агентство США в течение нескольких десятилетий изучало концепцию ядерной тепловой тяги, которая, как считается, намного более эффективна, чем традиционные ракетные двигатели на химической основе.

В НАСА полагают, что ядерная тепловая тяга имеет решающее значение для отправки людей за пределы Луны и вглубь космоса, поскольку с помощью ядерного двигателя путешествие с Земли на Марс займет около четырех месяцев, тогда как на традиционном химическом двигателе корабль будет летать девять.