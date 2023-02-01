https://news.day.az/hitech/1533656.html Прибыль Samsung рухнула на 69% - ВИДЕО
Прибыль Samsung рухнула на 69% - ВИДЕО
Прибыль Samsung Electronics упала на 69% в четвертом квартале прошлого года. Эксперты связывают снижение с уменьшением спроса на электронные устройства. Как следствие, значительно дешевле стали стоить микросхемы памяти, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, крупнейший производитель чипов в свою очередь сообщил, что зафиксировал самую низкую операционную прибыль за восемь лет.
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