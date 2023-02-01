Прибыль Samsung рухнула на 69%

Прибыль Samsung Electronics упала на 69% в четвертом квартале прошлого года. Эксперты связывают снижение с уменьшением спроса на электронные устройства. Как следствие, значительно дешевле стали стоить микросхемы памяти, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, крупнейший производитель чипов в свою очередь сообщил, что зафиксировал самую низкую операционную прибыль за восемь лет.