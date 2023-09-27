Apple может увеличить производство в Индии в пять раз

Apple планирует увеличить производство в Индии. Как пишет Press Trust of India со ссылкой на источники в правительстве, мощности американской компании в стране за 4-5 лет вырастут более чем в пять раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в Индии собирают смартфоны Apple, включая новый iPhone 15 и планируют начать выпуск наушников AirPods. Глава корпорации Тим Кук договорился в апреле с премьером Нарендрой Моди о наращивании инвестиций в Индию.