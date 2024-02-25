Mortal Kombat 1 станет бесплатной

Разработчики популярного файтинга Mortal Kombat 1 объявили о проведении бесплатных выходных в игре в марте. Сообщение об этом появилось на сайте проекта, передает Day.Az.

Бесплатные выходные пройдут три дня - с 7 по 10 марта. Акция распространяется на PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Steam для ПК. При этом владельцы Nintendo Switch бесплатно сыграть в Mortal Kombat 1, по всей видимости, не смогут. Будет ли сохранен прогресс игроков в случае покупки полной версии проекта, не уточняется.

Кроме того, 28 февраля подписчики первого Kombat Pack смогут играть за нового персонажа - Миротворца, известного по одноименному сериалу DC Джеймса Ганна. Позже этот боец станет доступен и для остальных пользователей. В игре внешность персонажу, как и в экранизации, подарил актер и рестлер Джон Сина.

Также не позднее 3 марта в игре заработает кроссплей, который позволит геймерам играть друг с другом вне зависимости от используемой платформы. Однако для Nintendo Switch такую функцию не добавят.

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