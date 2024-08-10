Apple выпустит самый компактный компьютер
Apple планирует выпустить новую версию компьютера Mac mini на базе фирменного чипа M4.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, новинка станет самым компактным компьютером в истории компании.
Согласно источнику, новый Mac mini будет заметно отличаться от предыдущих моделей и станет самым маленьким ПК в истории Apple.
Отмечается, что дизайн компьютеров Mac mini кардинально не менялся с 2010 года. Устройство все это время представляло собой небольшую и невысокую коробку с логотипом Apple сверху.
Новый Mac mini на базе M4 будет иметь размеры, сопоставимые с телеприставкой Apple TV, но чуть более высоким корпусом - это нужно для размещения системы охлаждения.
Для сравнения, высота текущего поколения Apple TV составляет 31 мм, тогда как высота нынешнего Mac mini - 35,8 мм, что делает разницу в высоте незначительной. Корпус новинки будет выполнен из алюминия.
По слухам, линейка ноутбуков MacBook Pro с фирменным чипом Apple M4 сохранит прежний дизайн, что сделает Mac mini единственным устройством с обновленным исполнением.
Презентация нового Mac mini ожидается в этом году, однако точные сроки пока не раскрываются.
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