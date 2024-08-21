Премиальные iPhone теперь будут собирать в этой стране

Корпорация Apple частично перенесла производство премиальных смартфонов в Индию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщил агентству осведомленный источник, американская компания впервые запустит в Индии производство и сборку моделей iPhone Pro и Pro Max. С 2017 года Apple собирала в этой стране некоторые доступные модели iPhone. Подобное решение Apple связано с диверсификацией производства и снижением зависимости от Китая.

Производство смартфонов в Индии стартует на заводах Foxconn - основного поставщика корпорации Тима Кука. Компания уже начала обучение тысяч рабочих на своем предприятии в южном штате Тамилнад. Сроки запуска производственных линий не раскрываются - по словам источникам, эта информация является крайне конфиденциальной. Однако в Apple намерены наладить выпуск iPhone 16 Pro и 16 Pro Max к анонсу флагманов в сентябре.

По оценкам специалистов, в Индии собирается 14 процентов всех смартфонов Apple - речь идет о выпуске базовых моделей. В конце июля о запуске производства флагманов в Индии сообщали источники издания MoneyControl.

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