В Windows 11 добавили секретную функцию, которая позволяет быстро закрывать приложения. Об этом рассказали авторы издания ZDNet, передает Day.Az.

Обычно для экстренного закрытия приложения, которое зависло и не отвечает, необходимо запустить "Диспетчер задач" и вручную отключить программу. Специалисты ZDNet нашли неизвестный ранее способ быстро закрыть приложение.

Авторы отметили, что для этого нужно открыть настройки ОС и перейти в раздел "Для разработчиков". Далее необходимо перевести переключатель напротив пункта "Завершить задачу" в активное положение. После этого кнопка "Завершить задачу" будет появляться при нажатии на иконку конкретной программы правой кнопкой мыши.

В материале говорится, что для некоторых пользователей работа с "Диспетчером задач" может показаться слишком сложной, тогда как новый способ значительно упрощает взаимодействие с системой. Авторы ZDNet предупредили, что экстренно закрывать программы нужно только тогда, когда они зависли. В противном случае можно потерять все несохраненные данные в определенном приложении.