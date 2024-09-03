В Windows 11 добавили секретную функцию - ФОТО
В Windows 11 добавили секретную функцию, которая позволяет быстро закрывать приложения. Об этом рассказали авторы издания ZDNet, передает Day.Az.
Обычно для экстренного закрытия приложения, которое зависло и не отвечает, необходимо запустить "Диспетчер задач" и вручную отключить программу. Специалисты ZDNet нашли неизвестный ранее способ быстро закрыть приложение.
Авторы отметили, что для этого нужно открыть настройки ОС и перейти в раздел "Для разработчиков". Далее необходимо перевести переключатель напротив пункта "Завершить задачу" в активное положение. После этого кнопка "Завершить задачу" будет появляться при нажатии на иконку конкретной программы правой кнопкой мыши.
В материале говорится, что для некоторых пользователей работа с "Диспетчером задач" может показаться слишком сложной, тогда как новый способ значительно упрощает взаимодействие с системой. Авторы ZDNet предупредили, что экстренно закрывать программы нужно только тогда, когда они зависли. В противном случае можно потерять все несохраненные данные в определенном приложении.
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