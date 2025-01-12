Самыми мощными игровыми ноутбуками в начале 2025 года оказались китайские

Компании AMD и Nvidia недавно представили свои новейшие мобильные компоненты: процессор Ryzen 9 9955HX3D и видеокарту GeForce RTX 5090 Laptop. Пока что ноутбуки с таким железом представили лишь китайские бренды, сообщает iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент самые мощные игровые ноутбуки с Ryzen 9 9955HX3D и RTX 5090 Laptop представлены только двумя китайскими брендами Machenike и Mechrevo, тогда как компании MSI, Asus и другие показали устройства с меньшей производительностью.

Так, известные производители представили модели с процессорами Ryzen 9 9955HX3D и видеокартами до RTX 5080 Laptop. Ноутбуки с флагманской видеокартой RTX 5090 Laptop, в свою очередь, предлагают менее мощные процессоры Intel Core Ultra 200HX или AMD Ryzen AI 300.

Отмечается, что в ноутбук Mechrevo добавили систему жидкостного охлаждения, что позволяет повысить мощность до 280 Вт, в то время как Machenike ограничен показателем в 230 Вт.

Цены на эти ноутбуки пока неизвестны, но, учитывая их китайское происхождение, вероятно, они будут доступнее аналогичных моделей от известных брендов, таких как Asus и MSI.