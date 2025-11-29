Раскрыт еще один механизм разрушения льда Антарктиды

Ученые открывают все больше факторов, которые влияют на скорость потери льда Антарктидой, что оказывает воздействие на уровень мирового океана и опосредованно связано с глобальным изменением климата. Новая работа, проведенная американскими исследователями, описывает еще один механизм, который раньше не принимался во внимание, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail.

Воды вокруг ледового шельфа выглядят спокойными, но это обманчивое впечатление. На самом деле в них высока турбулентность и сильно перемешивание. Большие массы перемещаются вертикально вверх и вниз, поскольку меняется температура и плотность воды из-за солености. При замерзании льда соль остается вокруг, при оттаивании она разбавляется пресной водой. Из-за этого создаются вихри, которые подтягивают более теплые слои ближе ко льду снизу, ускоряя его разрушение.

"Это выглядит как подводный шторм. Такие вихри обладают высокой энергией, поэтому вблизи поверхности происходит турбулентное перемешивание с большой вертикальной составляющей", - отметила Маттиа Пойнелли, гляциолог из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Между шельфовыми ледниками и толщей океана под ними существует прослойка холодной воды. Она должна замедлять таяние. Однако это турбулентное перемешивание ликвидирует прослойку, ускоряя его. Добавляет завихрений и структура подводной части ледника. Она неровная, что создает дополнительные внутренние течения. Эти процессы лишь недавно стали наблюдать, поскольку их трудно исследовать. Сейчас этим занимаются подводные дроны.

Не помогает делу и резкое сокращение площади морского льда, окружающего континент. Он действует как своеобразный буфер, поглощая энергию волн, налетающих на шельфовый ледник. Морской лед также стабилизировать поступление тепловой энергии в океан, поскольку отражает значительную часть солнечного света. Отсутствие этой защиты ускоряет дестабилизирующие процессы, разрушающие ледники. Чем быстрее они тают, тем больше пресной воды поступает в океан, и тем мощнее становятся турбулентные вихри. Возникает цепная реакция.