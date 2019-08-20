Стесняясь или просто не желая громко чихать на людях, многие из нас стараются сделать это как можно тише, для чего закрывают нос. Однако врачи предупреждают, что подобная щепетильность может нанести серьезный вред здоровью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Опасность для сосудов

Пытаясь предотвратить чихание, мы невольно делаем так, что все внутреннее давление перераспределяется по сосудам. Чихание схоже с резким выдохом, не зря в этом процессе участвуют те же мышцы, что и при дыхании. Под натиском диафрагмы сжимается грудная клетка, которая моментально выталкивает из легких поток воздуха.

Если ваш нос закрыт, пострадают кровеносные сосуды. Тончайшие капилляры лопнутся, вследствие чего покраснеют глаза и кожные покровы, а затем скорее всего вы почувствуете острую головную боль.

Потеря слуха

Во время чихания поток воздуха проходит через носовые пазухи со скоростью 120 метров в секунду. Если закрыть нос в этот момент, сила воздуха может больно ударить по носоглотке и евстахиевой трубе. А повреждение последней, как правило, приводит к частичной глухоте.

Попадание микробов

Не стоит забывать о том, что чихание с закрытым носом противоречит главной функции этого процесса. С помощью "чихов" живые существа избавляются от инфекции и грязи, которая оказалась в организме из внешней среды. Когда же вы пытаетесь чихание предотвратить, бактерии возвращаются в легкие и разносятся по всем внутренним органам.

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