Все знают, что алкоголь разрушает печень и очень вреден для всего организма. Однако более массовой является жировая болезнь печени. Это серьезное заболевание, при котором в органе откладывается много клеток жира. Оно появляется, когда человек перестает следить за своим питанием, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Для печени вреднее всего избыток животного жира и сахара. Очень часто такая болезнь провоцирует воспаление важного органа. Сладкое считается наиболее опасным, а в сочетании с жиром может вызвать такие же симптомы, как и алкоголь. В дальнейшем жировая болезнь перерастает в цирроз и рак. Кроме того, она может стать причиной изменения обмена веществ, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые в Швеции проводили эксперимент, который помог узнать, как надо питаться человеку, чтобы у него началось ожирение печени. Они пришли к выводу, что многим достаточно регулярно употреблять фастфуд на протяжении месяца. Точно такой же результат сохранится в случае со сладким и жирным. Врачи забили тревогу, так как животный жир содержится в колбасах, переработанном мясе и полуфабрикатах, а такими продуктами питаются многие люди.

Сахар также входит в ежедневный рацион в больших количествах. Он содержится не только в сладостях, но и соусах, напитках и даже молочных продуктах. Это касается даже "быстрых" каш. Врачи советуют выбирать те продукты, где углеводы расщепляются медленнее - крупу без добавок, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы. Необходимо исключить "жидкий" сахар: газировку, соусы, фруктовые соки, сладкий чай и кофе, а также алкоголь.

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