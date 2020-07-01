https://news.day.az/medicine/1249389.html Жизнь с коронавирусом становится «новой нормой» - заявление главы ВОЗ
Жизнь с коронавирусом становится «новой нормой» - заявление главы ВОЗ
Эпидемия коронавируса становится для людей по всем миру обыденностью, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, жизнь с COVID-19 - это уже "новая норма", так как до конца пандемии еще далеко и темпы распространения вируса ускоряются, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
В то же время глава ВОЗ отметил, что многие страны достигли значительного прогресса в борьбе с инфекцией. Тем не менее, глобально ситуация улучшится только после разработки вакцины, добавил он.
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