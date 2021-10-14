Вакцина Moderna не соответствует всем критериям для бустерной дозы

Ученые установили, что после третьей дозы вакцины количество антител у пациентов увеличивается весьма незначительно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовали документы с результатами исследования вакцины Moderna, в которых говорится, что препарат не соответствует всем критериям, которые позволяют использовать бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Исследователи считают, что возможно, связано это с тем, что первые две дозы вакцины сохраняют высокую эффективность. Согласно полученным данным, бустерная доза Moderna увеличивает количество антител, но разница до и после прививки не является большой. На следующей неделе сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США обсудят вопрос о том, кто может получать бустеры.

Джон Мур, профессор микробиологии и иммунологии в Медицинском колледже Нью-Йорка, объясняет, что нет четких стандартов относительно того, какой должна быть бустерная доза. Представители Moderna пытаются получить разрешение на бустерную вакцину объемом 50 мкг, что вдвое меньше основной, которую вводят двумя дозами в течение 5 недель.

Тем временем, компания Merck попросила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить использование таблетки от COVID-19. Если агентство решит одобрить таблетки от коронавируса, то это значительно снизит нагрузку на больницы во всех странах.