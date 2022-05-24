Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что оспу обезьян сложно диагностировать, если неизвестно, где и как произошло заражение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, уже давно известно, что оспа обезьян может людей заражать, заболевание может протекать очень тяжело, даже со смертельным исходом, при этом летальность составляет от 1 до 10%.

"При черной оспе - от 5 до 50%. Симптомы у инфекций похожи - высокая температура, головная боль, сыпь. Однако, тех, кто заболевает оспой обезьян прямо от животных, не так легко диагностировать. Более-менее понятно, если это происходит в Африке. В России были разработаны специфические методы диагностики оспы обезьян, тесты позволяют отличить вирус от натуральной оспы", - рассказал Альтштейн.

Он добавил, что в целом оспа обезьян не опасна для человечества. По словам профессора, при передаче от человека к человеку с каждым разом патогенность вируса снижается.