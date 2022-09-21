Названы продукты, укрепляющие нервную систему

Для поддержания правильной работы нервной системы необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием магния, сообщила URA.Ru врач-диетолог Наталья Круглова, передает Day.Az.

Магний в большом количестве содержится в цельнозерновых продуктах, неочищенных от оболочки, поэтому важно чаще есть гречку, семечки и орехи. Также стоит обратить внимание на жирную морскую рыбу.

"Есть наблюдения, что Омега-3 жирные кислоты влияют на эмоциональный фон и когнитивные функции, поэтому их достаточное количество важно как для детей, так и для взрослых. Они содержатся в рыбе, причем жирных сортов. Лосось, сельдь, скумбрия", - рассказала врач.

Позитивный эмоциональный настрой поддержит и разнообразие пищи. Чтобы оставаться спокойным и уверенным в себе, лучше не изнурять организм жесткими диетами, есть еду разных цветов, это добавит положительных эмоций.