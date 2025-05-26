Назван простой способ регуляции кровяного давления

Ученые из Университета Ватерлоо установили, что для сохранения нормального кровяного давления в организме важен баланс натрия и калия. Натрием богаты фастфуд, соленые закуски, рыба, яйца и крупы, а калием - бананы, авокадо и бобовые. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Physiology and Renal Physiology (АJPRP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласованная работа почек, сердечно-сосудистой и гормональной систем помогает организму поддерживать правильный уровень электролитов, таких как натрий и калий. Однако современные пищевые привычки, особенно типичная западная диета с избытком обработанных продуктов, нарушают этот баланс. Это ведет к повышенному артериальному давлению и, как следствие, увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Ученым давно известно, что натрий повышает давление, а калий способствует его снижению. Однако новое исследование подчеркивает: важнейшую роль играет именно соотношение этих двух элементов в рационе.

Используя данные исследований на животных и применяя их к человеческой модели, ученые смоделировали реакцию организма на высокое потребление натрия или калия. Оказалось, что у мужчин давление быстрее повышается при избытке натрия, тогда как у женщин почки эффективнее справляются с его избытком, ограничивая его повторное всасывание и способствуя расслаблению сосудов.

При этом, как отметили исследователи, повышенное потребление калия помогает стабилизировать давление у представителей обоих полов, даже при высоком уровне натрия в рационе.

Ученые напомнили, что богатыми источниками калия являются бананы, брокколи, шпинат, сладкий картофель, авокадо, фасоль и чечевица. Эти продукты не только помогают регулировать кровяное давление, но и поддерживают общее здоровье сердца.