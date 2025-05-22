Названы лекарства, после приема которых нельзя находиться под солнцем

При приеме некоторых антибиотиков, мочегонных, обезболивающих, противомикробных препаратов и лекарств от аритмии повышается риск повреждения кожи ультрафиолетом и развития злокачественных новообразований.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала Татьяна Дергачева, медицинский директор по онкологии группы компаний "Р-Фарм".

По словам эксперта, такой побочный эффект называется фотосенсибилизацией. Он увеличивает риск ожогов и пигментации, а в долгосрочной перспективе - рака кожи.

"Особенно высокий риск фотосенсибилизации вызывают антибиотики тетрациклинового и фторхинолонового ряда, некоторые диуретики, нестероидные противовоспалительные средства, сульфаниламиды и антиаритмические препараты. Во время приема этих лекарств необходимо ограничить пребывание на солнце", - рассказала "Газете.Ru" эксперт "Р-Фарм".

Дергачева отметила, что повышенное внимание к фотозащите требуется и пациентам, перенесшим пересадку органов. Им назначают пожизненную терапию иммуносупрессантами, которая снижает риск отторжения трансплантатов, но одновременно повышает уязвимость кожи к ультрафиолету.

"У них вероятность развития плоскоклеточного рака кожи увеличивается в 65-100 раз по сравнению с общей популяцией, а меланома встречается в восемь раз чаще", - уточнила специалист.

Эксперт подчеркнула, что даже высокоэффективные препараты требуют соблюдения осторожности при нахождении на солнце, и меры защиты должны подбираться совместно с лечащим врачом. Использование солнцезащитных средств, ношение одежды с длинным рукавом и отказ от пребывания на солнце в часы пик остаются универсальными рекомендациями, позволяющими сохранить здоровье.