Ученые выяснили, от чего зависит яркость галлюцинаций при шизофрении

Ученые из Токайского университета установили, что у людей с шизофренией нервные клетки мозга физически меньше, чем у здоровых, а степень их сокращения коррелирует с выраженностью галлюцинаций. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research (PsyRes), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы понять, почему у пациентов с шизофренией уменьшается объем серого вещества, исследователи впервые подробно изучили структуру отдельных нейронов в передней поясной коре - области мозга, отвечающей за когнитивные и эмоциональные процессы. Для этого использовалась технология нано-КТ с синхротронным излучением, позволяющая получать трехмерные изображения клеток с микронной точностью.

В исследовании участвовали образцы мозговой ткани 16 человек - восьми с диагнозом шизофрения и восьми без психических расстройств. Ученые сосредоточились на пирамидальных нейронах - клетках, обеспечивающих связь между различными зонами мозга. Всего было проанализировано 263 нейрона.

Результаты показали, что тела нейронов у людей с шизофренией примерно на 20% короче и на 10% уже, чем у испытуемых без этого расстройства. У пирамидальных клеток эти различия оказались наиболее выраженными. Кроме того, у пациентов наблюдалась связь между уменьшением длины нейронов и интенсивностью галлюцинаций: чем меньше была клетка, - тем сильнее были симптомы.

Ранее исследовательская группа сообщала, что у больных шизофренией нейриты - отростки нейронов - становятся тоньше и извилистее, что ухудшает передачу сигналов. В совокупности эти изменения, по расчетам исследователей, могут объяснять до 40-50% снижения объема серого вещества, наблюдаемого в мозге пациентов.

По словам ученых, выявленные различия опровергают давно существующее мнение о том, что психические расстройства не сопровождаются структурными изменениями мозга. Ученый полагает, что в будущем препараты, восстанавливающие форму и размер нейронов, могут стать новым направлением терапии шизофрении.