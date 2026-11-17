Эффекты гинкго билоба сложнее, чем обещает реклама, а эффективность сильно зависит от того, о какой именно группе людей и о каком состоянии идет речь.

Как передает Day.Az, если говорить о здоровых взрослых, которые надеются с помощью экстракта улучшить память, концентрацию или предотвратить возрастное снижение когнитивных функций, то доказательств пользы нет, - рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт "Инвитро" Мария Волкова.

"Крупные научные исследования показывают, что у людей с субъективными жалобами на память, легкими когнитивными нарушениями или рассеянным склерозом эффект гинкго либо отсутствует, либо настолько мал, что не имеет клинического значения. Иными словами, если человек чувствует себя нормально и просто хочет "стать умнее" или "защитить мозг на будущее", гинкго вряд ли оправдает ожидания", - заметила врач.

Иная картина складывается, когда речь идет о пациентах с уже диагностированной деменцией, прежде всего легкой степени тяжести.

"Здесь часть исследований и обзоров действительно фиксирует скромное, но статистически заметное улучшение когнитивных функций и повседневного функционирования при приеме стандартизированного экстракта. Однако даже в этой группе результаты отдельных исследований расходятся, а качество доказательств варьирует от низкого до умеренного, поэтому делать на гинкго ставку как на основное лечение нельзя", - объяснила доктор.

По словам Волковой, экстракт может повышать риск кровотечений. Людям, которые принимают антикоагулянты или антиагреганты, гинкго противопоказан или требует крайней осторожности, поскольку может возникнуть опасное снижение свертываемости.

"Также его не рекомендуют при планируемой операции, при нарушениях свертываемости и с осторожностью при эпилепсии, так как возможно влияние на судорожную активность. Сырые или необработанные листья и семена гинкго токсичны, поэтому речь идет только о стандартизированных экстрактах промышленного производства. Таким образом, гинкго билоба - это не "таблетка для мозга" и не средство для профилактики деменции у здоровых людей. У пациентов с уже установленным диагнозом легкой деменции он может дать умеренный краткосрочный эффект, но требует врачебного контроля", - заключила врач.