https://news.day.az/officialchronicle/1425611.html Мамед Салманов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана" - Распоряжение
Мамед Салманов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мамеда Ахад оглу Салманова "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю эффективную деятельность, направленную на развитие науки в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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