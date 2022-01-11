Мамед Салманов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мамеда Ахад оглу Салманова "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю эффективную деятельность, направленную на развитие науки в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.