https://news.day.az/officialchronicle/1437777.html Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию
21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту "Внуково-2", где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и другие официальные лица.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства, прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.
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