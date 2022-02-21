Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию

21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту "Внуково-2", где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и другие официальные лица.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе государства, прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.