Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

29 июня в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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