https://news.day.az/officialchronicle/1474841.html Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым - ФОТО
29 июня в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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