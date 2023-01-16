https://news.day.az/officialchronicle/1528837.html Президент Ильхам Алиев принял участие на открытии «Недели устойчивого развития» в Абу-Даби - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие на открытии «Недели устойчивого развития» в Абу-Даби - ФОТО
16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства выступил на церемонии открытия.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре