Президент Ильхам Алиев принял участие на открытии «Недели устойчивого развития» в Абу-Даби

16 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на церемонии открытия.

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