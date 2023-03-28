Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство обеспечит комфортное проживание бывших вынужденных переселенцев, которые вернутся в Лачинский район

Лачинский район является одним из крупнейших районов нашей страны. Район обладает большим потенциалом. Безусловно, бывшие вынужденные переселенцы, которые вернутся в Лачинский район, должны в Лачине жить в комфорте, и Азербайджанское государство обеспечит это.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Лачинский район находился под оккупацией 28 лет, и за этот период оккупации, можно сказать, почти вся инфраструктура района была разрушена Арменией, был нанесен большой ущерб окружающей среде. В целом, в результате незаконной эксплуатации нашего лесного фонда армянами были уничтожены, вырублены, разграблены и проданы 60 тысяч гектаров леса. Большую его часть составляет лесной фонд Лачинского района", - отметил глава государства.