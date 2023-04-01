В Азербайджане представление продукции субъектов медиа освобождено от НДС

Представление продукции, производимой субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), а также выполнение работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиа-деятельностью, субъектам медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане, освобождены от НДС.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, о применении которого Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

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