От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный ланч в честь Президента Ицхака Герцога и Первой леди Михаль Герцог

30 мая от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный ланч в честь Президента Государства Израиль Ицхака Герцога и Первой леди Михаль Герцог.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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