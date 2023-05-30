https://news.day.az/officialchronicle/1568976.html От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный ланч в честь Президента Ицхака Герцога и Первой леди Михаль Герцог
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный ланч в честь Президента Ицхака Герцога и Первой леди Михаль Герцог
30 мая от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный ланч в честь Президента Государства Израиль Ицхака Герцога и Первой леди Михаль Герцог.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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